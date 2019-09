Thiago Carpini derruba marcas e pode ser efetivado no comando do Guarani

02/09/2019 | 20:55



Com o saldo positivo de duas vitórias e uma derrota, o interino Thiago Carpini segue no comando do Guarani, pelo menos, por mais duas rodadas. Mas pode ser efetivado como técnico se realmente o time confirmar a recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Eu sou funcionário do clube e tenho trabalhado com prazer. Mas quanto ao futuro eu não sei o que dizer, porque tudo está acontecendo muito rápido na minha nova carreira", comentou Carpini, há pouco mais de um mês contratado para ser auxiliar técnico fixo do clube.

O nome de Renê Simões, que esteve negociando com os dirigentes na semana passada, já foi descartado. A estreia de Carpini aconteceu contra o América-MG, no Independência, na derrota por 3 a 2. Mas lá o time já mostrou evolução, inclusive, marcando dois gols. Depois ganhou em casa por 1 a 0 do Londrina e no última sábado fez 1 a 0 sobre o Figueirense, em Florianópolis (SC).

Mesmo ainda na lanterna, com 19 pontos, o time campineiro quebrou marcas negativas importantes, as quais o fortalece na luta para escapar da zona de rebaixamento. A primeira - e talvez a mais importante - foi evaporar o jejum de sete meses sem vencer fora do Brinco de Ouro.

O último triunfo havia sido em 31 de janeiro, quando bateu o São Paulo, por 1 a 0, com gol de William Matheus, pelo Campeonato Paulista, no Pacaembu - desde então, time campineiro amargou 12 derrotas, quatro empates, sete gols feitos e 25 sofridos.

Outro ponto importante foi engatar, pela primeira vez na temporada, duas vitórias consecutivas - Londrina e Figueirense. Última vez que tal sequência tinha se repetida foi na segunda divisão de 2018, em setembro, quando superou Juventude e CSA, ambos por 1 a 0, em casa, com gols de Bruno Mendes.

Embora ainda siga na lanterna, agora com 19 pontos, time paulista depende apenas de si para deixar a última posição na próxima rodada, quando recebe o Oeste, 18º colocado com 20, sábado, às 16h30, no Brinco de Ouro. O único desfalque é o volante Deivid, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.