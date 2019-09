Do Diário do Grande ABC



02/09/2019 | 20:33



Ventos de quadrante Sul seguirão influenciando as condições de tempo na região do Grande ABC nesta terça-feira (3). O dia será novamente de céu predominantemente nublado e com chances de chuva fraca a qualquer momento. As temperaturas permanecerão estáveis em comparação com a segunda-feira, mínima prevista de 14°C e máxima de 20°C. Pelo menos até a próxima quinta-feira (5) o tempo deve continuar instável por conta da persistência dessa circulação de ventos.