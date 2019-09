Flamengo celebra novo recorde de público no Brasileirão e ótima fase de Gabriel

02/09/2019 | 19:05



Ao vencer o Palmeiras por 3 a 0 diante de 65.969 torcedores no último domingo, no Maracanã, o Flamengo registrou o novo recorde de público no ano no Brasil em uma competição nacional. A marca foi superior à atingida na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, no último dia 17 de agosto, no clássico realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde 65.418 pessoas marcaram presença no confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao comentar o fato na tarde desta segunda-feira, o clube carioca festejou a presença em peso de sua torcida em mais um jogo na temporada com a frase "A Nação é demais!" em um publicação em sua página no Twitter. Na mesma publicação, o time retweetou um post da página oficial do Brasileirão na mesma rede social, que destacou: "Dona da minha maior média de público no ano, a Nação Rubro-Negra deu mais um show na última rodada. Os quase 66 mil presentes ao Maracanã na vitória do @flamengo estabeleceram um novo recorde de público em 2019. Parabéns e obrigado, torcedor!".

O maior público do ano no Brasil foi registrado em outro jogo do Flamengo, mas pela Copa Libertadores, no dia 21 de agosto, quando o Maracanã recebeu um total de 66.366 torcedores no confronto em que a equipe rubro-negra superou o Internacional por 2 a 0 pela ida das quartas de final do torneio continental.

E o Flamengo comemorou este novo recorde de público um dia antes de o time comandado pelo português Jorge Jesus iniciar a sua preparação para enfrentar o Avaí, no sábado, às 17 horas, no Mané Garrincha, onde a equipe catarinense, lanterna do Brasileirão, atuará diante do líder após vender o mando de campo ao rival. Com isso, o clube do Sul receberá cerca de R$ 1,8 milhão e terá as despesas de hospedagem e transporte pagas.

Após curtir uma folga nesta segunda-feira, a equipe rubro-negra fará o seu primeiro treino para o confronto válido pela penúltima rodada do Brasileirão nesta terça, a partir das 16 horas. Depois disso, o time realizará outros três trabalhos matutinos no Rio antes de o time viajar para a capital federal na tarde de sexta-feira.

GABRIEL É EXALTADO - O Flamengo também usou as suas redes sociais nesta segunda-feira para exaltar a grande fase vivida por Gabriel, que foi o autor de dois gols na vitória sobre os palmeirenses no último domingo. Em uma de suas publicações no dia, o clube enfatizou: "28 gols em 38 jogos na temporada! Tá bem demais o nosso camisa 9". Horas mais tarde, ao se referir ao atacante em outro post, enalteceu: "Nação, números dizem mais que qualquer coisa!".

Ao balançar as redes por duas vezes no final de semana, o artilheiro isolado do Brasileirão, com 14 tentos, também alcançou o seu recorde de gols marcados em uma única temporada, superando os 27 que contabilizou em 53 jogos pelo Santos em 2018.

Antes disso, em suas outros dois anos mais goleadores como profissional, ele fez 21 gols em 56 partidas em 2014 e repetiu o mesmo retrospecto em 2015, também com a camisa santista. Agora com 28 bolas na rede em 38 confrontos, ele ostenta a média de 0,73 gol por jogo, a melhor de sua carreira.

"Belíssimo trabalho em equipe na nossa casa! Vamos em frente, NAÇÃO! Muito orgulho em ser Clube de Regatas do Flamengo!!!", escreveu Gabriel em sua página na rede social Instagram após a vitória sobre o Palmeiras no último domingo. Ele teve atuação decisiva no confronto, no Maracanã, dois dias após completar 23 anos de idade.