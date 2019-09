Grupos cantam temas de ‘ O Fantasma da Ópera’ na Capital

Vinícius Castelli



03/09/2019 | 07:33



O Coral Infanto Juvenil da Unibes e a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis se unem no domingo, a partir das 13h e também às 15h, em São Paulo, na Casa das Rosas (Av. Paulista. 37), para a ação O Fantasma da Ópera na Casa das Rosas.

Na ocasião serão apresentadas algumas das composições que ilustram o repertório do famoso espetáculo teatral O Fantasma da Ópera, com produção, inclusive, em cartaz há mais de um ano no Teatro Renault, na Capital paulista. The Phantom of The Opera, All I Ask Of You e Masquerade são alguns dos temas que estão na programação.

A maestrina Kesia Roberta de Miranda e o maestro Paulo Rydlewski, junto com o diretor musical residente da peça, Miguel Briamont, foram os responsáveis por ensaiar as crianças do coral e a orquestra. A entrada é gratuita.<TL>