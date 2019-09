‘Quando Elas Tocam’ estreia hoje no Canal Bis

Vinícius Castelli



03/09/2019 | 07:32



Nem só por homens é feito o universo dos DJs no Brasil. E é isso o que mostra a série Quando Elas Tocam, que estreia hoje, a partir das 23h30, no canal pago Bis. Com exibição sempre às terças-feiras, a produção percorre cidades brasileiras em busca das melhores DJs da cena nacional.

No episódio de hoje será apresentada a DJ Marina Dias, cuja carreira começou há mais de uma década. Ela conta sobre sua história, inspirações, trajetória no universo da música e da moda também. A série mostra ainda Tamy Reis, do Rio de Janeiro, Carol Emmerick, que se apresentou no Rock In Rio, e a paulistana Groove Delight, entre outras.