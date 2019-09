Imperatriz Leopoldina é destaque em peça na Capital a partir de sexta

Vinícius Castelli



03/09/2019 | 07:31



A imagem que se tem quando o assunto é a independência do Brasil de Portugal é de Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, em cima de um cavalo, declarando a libertação do País, eternizada, inclusive, no quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo (1843-1905).

Mas o que muitos esquecem de citar é a importância da imperatriz Leopoldina nesse processo. E é exatamente isso o que faz o espetáculo teatral Leopoldina, Independência e Morte, que entra em cartaz a partir de sexta-feira, às 20h, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo (Rua Álvares Penteado, 112). A curta temporada segue até segunda (9), e os bilhetes custam R$ 15 e R$ 30 (www.eventim.com.br).

Apesar de todo o romantismo dos livros de história brasileira e da obra do pintor paraibano, o texto, assinado por Marcos Damigo, lembra que a independência, no entanto, foi declarada antes da data oficial, no dia 2 de setembro de 1822, por Leopoldina (Fabiana Gugli), enquanto regente interina de D. Pedro I, e o fez da sua residência, o então Palácio da Boa Vista.