Maia: vamos lançar candidato do DEM para prefeito do Rio

02/09/2019 | 17:22



O DEM lançará candidato a prefeito do Rio nas próximas eleições, mas ainda não escolheu o nome, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que participou de um debate na capital fluminense promovido pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig).

Maia disse que o ex-prefeito Eduardo Paes é uma possibilidade, mas que o assunto ainda é discutido. Sobre se o vereador César Maia (DEM), seu pai, poderia ser o candidato, Rodrigo Maia declarou "que seria ótimo", mas que acha que ele não está interessado. Perguntado se a nomeação do advogado Adolpho Konder, filiado do DEM, como secretário municipal de Cultura são seria uma sinalização de aproximação com o prefeito Marcelo Crivella (PRB), o presidente da Câmara dos Deputados disse que não teve nada a ver com a indicação e que seria uma descortesia com o chefe do Executivo municipal participar da prefeitura e depois concorrer contra ele. "Foi indicação do Solidariedade", afirmou.