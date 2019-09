Animal Kingdom: veja a altura mínima para entrar nas principais atrações

Paulo Basso Jr.



02/09/2019 | 17:18

Depois que a área dedicada ao filme “Avatar” foi aberta, o Animal Kingdom, da Disney World, transformou-se em um dos parques de diversão mais desejados de Orlando. Quem vai ao centro de lazer pode se divertir com simuladores, uma montanha-russa, cinema 3D e uma série de shows. Veja a altura mínima para entrar nas principais atrações

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Altura mínima nas principais atrações do Animal Kingdom

Avatar Flight of Passage

Divulgação Avatar Flight of Passage

Aqui, o visitante sobe em uma espécie de jet ski que faz as vezes do banshee, animal voador do universo de “Avatar”. A partir daí, você sentirá movimentos em todo o corpo e verá as cenas lindas exibidas pelo melhor simulador da Disney World.

Altura mínima: 1,12 metro

Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain

Divulgação Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain

O trem a vapor desta montanha-russa passa por florestas de bambu, bosques e quedas-d’água. Até que, de repente, os passageiros se veem em meio a trilhos retorcidos que levam a subidas íngremes e pontes nada confiáveis. É melhor tomar cuidado, pois é lá que vive o monstro Yeti.

Altura mínima: 1,12 metro

Na’vi River Journey

Divulgação Na’vi River Journey

Passeio de barquinho realizado em um cenário que inclui cavernas, plantas brilhantes exóticas e criaturas da floresta bioluminescente. O grande barato é que tudo brilha no escuro e cria um ambiente lindo.

Altura mínima: livre

It’s Tough to be a Bug

Divulgação It’s Tough to be a Bug

Este divertido cinema 3D é estrelado pelos personagens da animação Vida de Inseto. Exibido na raiz da Árvore da Vida, símbolo do parque.

Altura mínima: livre

Kilimanjaro Safaris

Divulgação Kilimanjaro Safaris

Passeio em jardineiras no qual dá para se aproximar de diversos animais, como zebras, girafas, elefantes, rinocerontes, macacos e leões.

Altura mínima: livre

Kali River Rapids

Divulgação Kali River Rapids

Em uma boia redonda, os visitantes encaram altas corredeiras. Prepare-se, pois, no fim, todo mundo sai molhado.

Altura mínima: 97 cm

DINOSAUR

Divulgação DINOSAUR

Neste simulador, que chacoalha para valer, você pode virar comida de dinossauro. A ação toda rola no escuro

Altura mínima: 1,02 metro

Primeval Whirl

Divulgação Primeval Whirl

Uma montanha-russa que rodopia para valer, inspirada no universo dos dinossauros. Dá para ir com as crianças maiorzinhas.

Altura mínima: 1,22 metro