As 50 celebridades que mais lucram com o Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/03/2022 | 20:55



O hobby de compartilhar seu dia a dia com os fãs no Instagram pode ser bem lucrativo para algumas celebridades. Tem famoso, inclusive, que cobra mais de US$ 1 milhão por uma única publicação em seu feed. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita pelo HopperHQ.

Lançada anualmente, a lista mescla dados de uma base interna com informações publicamente disponíveis sobre o valor de um post. Também são considerados fatores como engajamento médio, frequência de postagem, variáveis do setor e número de seguidores.

1. Cristiano Ronaldo (www.instagram.com/cristiano) – US$ 1,6 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
2. Dwayne "The Rock" Johnson (www.instagram.com/therock) – US$ 1,5 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
3. Ariana Grande (www.instagram.com/arianagrande) – US$ 1,5 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
4. Kylie Jenner (www.instagram.com/kyliejenner) – US$ 1,4 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
5. Selena Gomez (www.instagram.com/selenagomez) – US$ 1,4 milhão | Crédito: Reprodução Instagram 6. Kim Kardashian (www.instagram.com/kimkardashian) – US$ 1,4 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
7. Lionel Messi (www.instagram.com/leomessi) – US$ 1,1 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
8. Beyoncé (www.instagram.com/beyonce) – US$ 1,1 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
9. Justin Bieber (www.instagram.com/justinbieber) – US$ 1,1 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
10. Kendall Jenner (www.instagram.com/kendalljenner) – US$ 1 milhão | Crédito: Reprodução Instagram 11. Taylor Swift (www.instagram.com/taylorswift) – US$ 1 milhão | Crédito: Reprodução Instagram
12. Jennifer Lopez (www.instagram.com/jlo) – US$ 988 mil | Crédito: Reprodução Instagram
13. Khloé Kardashian (www.instagram.com/khloekardashian) – US$ 949 mil | Crédito: Reprodução Instagram
14. Nicki Minaj (www.instagram.com/nickiminaj) – US$ 874 mil | Crédito: Reprodução Instagram
15. Miley Cyrus (www.instagram.com/mileycyrus) – US$ 838 mil | Crédito: Reprodução Instagram 16. Neymar Jr. (www.instagram.com/neymarjr) – US$ 824 mil | Crédito: Reprodução Instagram
17. Kourtney Kardashian (www.instagram.com/kourtneykardash) – US$ 785 mil | Crédito: Reprodução Instagram
18. Kevin Hart (www.instagram.com/kevinhart4real) – US$ 706 mil | Crédito: Reprodução Instagram
19. Virat Kohli (www.instagram.com/virat.kohli) – US$ 680 mil | Crédito: Reprodução Instagram
20. Demi Lovato (www.instagram.com/ddlovato) – US$ 668 mil | Crédito: Reprodução Instagram 21. Rihanna (www.instagram.com/badgalriri) – US$ 610 mil | Crédito: Reprodução Instagram
22. Cardi B (www.instagram.com/iamcardib) – US$ 591 mil | Crédito: Reprodução Instagram
23. Billie Eilish (www.instagram.com/billieeilish) – US$ 543 mil | Crédito: Reprodução Instagram
24. LeBron James (www.instagram.com/kingjames) – US$ 474 mil | Crédito: Reprodução Instagram
25. Dua Lipa (www.instagram.com/dualipa) – US$ 422 mil | Crédito: Reprodução Instagram 26. Gigi Hadid (www.instagram.com/gigihadid) – US$ 421 mil | Crédito: Reprodução Instagram
27. Priyanka Chopra (www.instagram.com/priyankachopra) – US$ 403 mil | Crédito: Reprodução Instagram
28. Emma Watson (www.instagram.com/emmawatson) – US$ 375 mil | Crédito: Reprodução Instagram
29. David Beckham (www.instagram.com/davidbeckham) – US$ 362 mil | Crédito: Reprodução Instagram
30. Will Smith (www.instagram.com/willsmith) – US$ 338 mil | Crédito: Reprodução Instagram 31. Ronaldinho Gaúcho (www.instagram.com/ronaldinho) – US$ 301 mil | Crédito: Reprodução Instagram
32. Millie Bobby Brown (www.instagram.com/milliebobbybrown) – US$ 289 mil | Crédito: Reprodução Instagram
33. Dove Cameron (www.instagram.com/dovecameron) – US$ 269 mil | Crédito: Reprodução Instagram
34. Zlatan Ibrahimovic (www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic) – US$ 259 mil | Crédito: Reprodução Instagram
35. Gareth Bale (www.instagram.com/garethbale11) – US$ 238 mil | Crédito: Reprodução Instagram 36. Mohamed Salah (www.instagram.com/mosalah) – US$ 231 | Crédito: Reprodução Instagram
37. Cole Sprouse (www.instagram.com/colesprouse) – US$ 223 mil | Crédito: Reprodução Instagram
38. Luis Suárez (www.instagram.com/luissuarez9) – US$ 221 mil | Crédito: Reprodução Instagram
39. Chrissy Teigen (www.instagram.com/chrissyteigen) – US$ 219 mil | Crédito: Reprodução Instagram
40. Conor Mcgregor (www.instagram.com/thenotoriousmma) – US$ 218 mil | Crédito: Reprodução Instagram 41. Shay Mitchell (www.instagram.com/shaymitchell) – US$ 189 mil | Crédito: Reprodução Instagram
42. Stephen Curry (www.instagram.com/stephencurry30) – US$ 187 mil | Crédito: Reprodução Instagram
43. Lili Reinhart (www.instagram.com/lilireinhart) – US$ 182 mil | Crédito: Reprodução Instagram
44. Lele Pons (www.instagram.com/lelepons) – US$ 180 mil | Crédito: Reprodução Instagram
45. Charli D'Amelio (www.instagram.com/charlidamelio) – US$ 172 mil | Crédito: Reprodução Instagram 46. Camila Mendes (www.instagram.com/camimendes) – US$ 167 mil | Crédito: Reprodução Instagram
47. Sabrina Carpenter (www.instagram.com/sabrinacarpenter) – US$ 164 mil | Crédito: Reprodução Instagram
48. Addison Rae (www.instagram.com/addisonraee) – US$ 155 mil | Crédito: Reprodução Instagram
49. Madelaine Petsch (www.instagram.com/madelame) – US$ 153 mil | Crédito: Reprodução Instagram
50. Caio Castro (www.instagram.com/caiocastro) – US$ 151 mil | Crédito: Reprodução Instagram Caio Castro (www.instagram.com/caiocastro) – US$ 151 mil | Crédito: Reprodução Instagram 50. Caio Castro (www.instagram.com/caiocastro) – US$ 151 mil | Crédito: Reprodução Instagram ×