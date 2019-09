Velha Guarda da Mangueira estará no Sesc

Miriam Gimenes



03/09/2019 | 07:53



Um dos precursores do samba sincopado, o cantor e compositor Geraldo Pereira serviu de inspiração para a Velha Guarda da Mangueira, que acaba de lançar um álbum em sua homenagem. E eles sobem sexta-feira, às 21h, no palco do teatro do Sesc Santo André para mostrar ao público as canções do disco.

O repertório do show é recheado de clássicos compostos por Geraldo Pereira que estão nos discos Falsa Baiana e Sem Compromisso. A Velha Guarda também interpreta canções compostas por Cartola, Nelson Cavaquinho, Chico Buarque, Paulinho da Viola, entre outros que compuseram obras em homenagem à Mangueira e seus personagens.

Fundada em 10 de julho de 1956 por Cartola, Carlos Cachaça, Aluísio Dias e outros bambas da tradicional escola verde e rosa, a Velha Guarda Musical da Mangueira é formada por músicos experientes do Gres Estação Primeira de Mangueira. São 62 anos fomentando o samba, suas histórias e tradições pelo País e Exterior.



REGGAE

Já no dia 13, no mesmo horário, quem vai se apresentar no espaço é a tradicional banda maranhense Tribo de Jah, uma das precursoras do reggae no Brasil. Os músicos – três deficientes visuais – abordam em suas canções temas sociais, políticos, espirituais e mensagens de amor e paz. Ao todo, são 33 anos de carreira, que conta com mais de 15 discos e turnês nacionais e internacionais.

da Redação



Velha Guarda da Mangueira – Show. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Sexta, às 21h. Tribo de Jah, dia 13, às 21h. Ingressos: de R$ 9 a R$ 30, à venda no local ou no site www.sescsp.org.br.