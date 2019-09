Governador falará nesta terça-feira sobre resolução da fábrica de caminhões da Ford em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



02/09/2019 | 16:02



O Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), vai se reunir com empresários do setor automotivo nesta terça-feira (3), no Palácio dos Bandeirantes e, em seguida, receberá a imprensa para falar sobre a resolução da fábrica de caminhões da Ford, em São Bernardo.

Espare-se que o governo tome medidas para ''salvar'' a montadora. A previsão do mercado é de que o grupo Caoa assuma as operações da Ford em dezembro, data foi citada em abirl pelo governador, que está intermediando a negociação de venda entre a montadora e investidores interessados. Na epoca Doria tenha dito que o grupo era "apenas uma indicação". A expectativa para o anúncio de manhã é de que a decisão já seja definitiva.

NA CIDADE - Na última sexta-feira, Doria anunciou, ao lado do presidente da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, e do chefe global de operações da empresa, Ralf Brandstätter, o aporte de R$ 2,3 bilhões na fábrica de São Bernardo - serão R$ 2,4 bilhões para as unidades paulistas.