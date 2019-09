02/09/2019 | 15:34



Última autoridade a chegar à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde era velado o corpo do ex-governador de São Paulo Alberto Goldman, o prefeito Bruno Covas (PSDB), lembrou da ligação que Goldman tinha com seu avô, o também ex-governador Mário Covas.

"Conheci o Alberto Goldman há muito tempo. Era um grande amigo do meu avô, Mário Covas. É uma pessoa que lutou a vida inteira contra a ditadura. Era a favor da democracia, dos mais necessitados. A cidade de São Paulo fica muito triste com a perda do ex-governador Alberto Goldman, uma grande referência do ponto de vista ético, moral e de dedicação à vida pública", disse o prefeito.