Antonia Fontenelle desabafa sobre morte de ex-marido: 'Era alcoólatra'

02/09/2019 | 15:26



Antonia Fontenelle falou no programa Hora do Faro, da Record TV, no domingo, 1º, sobre o ex-marido e ex-diretor da Globo, Marcos Paulo, que morreu em 2012 aos 61 anos.

Ela contou que Marcos, vítima de um câncer de esôfago, sofria também com o alcoolismo. "O Marcos era alcoólatra. As pessoas pensam que a minha luta com o Marcos foi nos dois últimos anos com o câncer. Mas, durante sete anos, foi isso a bebida. Nos seis primeiros meses, ele conseguiu disfarçar, mas depois não. É uma doença. Estive ao lado dele o tempo todo", disse.

A atriz lamentou também os julgamentos dos internautas sobre seu relacionamento com o ex-diretor. Segundo Antonia, havia pessoas que diziam que ela estava com ele para "dar golpe" e conseguir papéis em novelas.

Antonia lembrou a disputa judicial que travou contra as três filhas de Marcos Paulo pelo dinheiro dele. De acordo com o testamento, a artista teria direito a metade do montante, e o restante tinha de ser dividido entre as enteadas Vanessa, Mariana e Giulia Costa, que moveram o processo ao discordar da divisão.

"A imprensa nunca falava que a briga era da filha deles para comigo", criticou a artista. Em julho, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que Antonia tinha direito a um valor de R$ 25 milhões da herança do ex-marido. Ela comemorou no Instagram com o vídeo da atriz Carolina Ferraz gritando 'Eu sou rica', de um trecho da novela Beleza Pura, da Globo, de 2008. Veja:

Antonia explicou no Hora do Faro por que fez essa postagem. "Quando eu publiquei aquele vídeo gritando 'eu sou rica' e, ante

s, chorando e agradecendo à Justiça, foi por deboche para que as pessoas que estão do outro lado sintam um pouquinho como é ruim ser sacaneada. Aposto que quem perdeu não gostou de ver aquilo. Tô nem aí. Eu sou rica e sempre fui rica. Aquilo foi um deboche mesmo, um grito de liberdade", alegou.

