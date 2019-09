Ticiane Pinheiro compartilha foto amamentando e faz textão emocionante

02/09/2019 | 15:11



Cada dia que passa Ticiane Pinheiro está se tornando ainda mais uma mãe coruja! Foi nesta segunda-feira, dia 2 que ela compartilhou uma foto em seu Instagram mostrando um momento super íntimo entre ela e a sua filha mais nova, Manuella, onde a apresentadora aparece amamentando a criança.

Além da foto super fofa, o que chamou mesmo a atenção foi o relato emocionante que Tici fez na legenda da publicação. Ela que é mãe de duas meninas contou que tem prioridade para dar um conselho para todas as mamães seguidoras.

Esse momento pra mim é magico. Saber que estou alimentando minha filha, transferindo meu melhor pra ela. Um momento só nosso. Inexplicável de maravilhoso. E para você que não conseguiu amamentar, não se sinta mal por isso. Faça do seu momento de dar a mamadeira para sua bebê um tempo só de vocês. Faça essa troca de amor, de carinho, de olho no olho. Porque é muito especial e vai ficar para sempre.

Que fofa, né!? Lembrando que a pequena Manu nasceu no dia 12 de julho, em São Paulo e é fruto do relacionamento de Ticiane Pinheiro com César Tralli.