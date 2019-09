Esposa de William Bonner aparece no telão durante o programa da Fátima Bernardes

02/09/2019 | 15:11



Fátima Bernardes apresentou o seu programa normalmente nesta segunda-feira, dia 2, e em um determinado momento foi surpreendida quando uma convidada inusitada apareceu no telão. Isso mesmo, a apresentadora não estava esperando que Natasha Dantas, atual esposa de William Bonner, ganhasse destaque durante o programa.

Tudo porque aconteceu recentemente uma festa em comemoração aos 50 anos do Jornal Nacional, e muitos ex-apresentadores marcaram presença, inclusive os seus companheiros (a). William apareceu posando com a esposa junto com Cid Moreira.

O detalhe foi visto por poucas pessoas e simplesmente ignorado e muito menos comentado durante o ao vivo. Já Túlio Gadêlha não ganhou tanto espaço no vídeo da festa e apareceu apenas em um cantinho de uma cena, conversando com o jornalista Caco Barcellos.