Obituário - 2 de setembro de 2019

Ademir Medici



02/09/2019 | 15:01



Santo André, sábado, dia 24 de agosto

Laurindo Pessota, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Santo André, quarta-feira, dia 28 de agosto

Helena Virgílio, 81. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.



Santo André, sexta-feira, dia 30 de agosto

Leontina Teodora da Silva, 92. Natural de Silveirânia (MG). Residia no Jardim Santa Bárbara, em Santa Bárbara (SP). Dia 30, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Manente Giraldini, 90. Natural de Bálsamo (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Isvanda dos Santos Dornas, 90. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ítalo Antonio Feltrin, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Omneris Menin, 83. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 30. Cemitério Municipal de São João da Boa Vista (SP).

Ada Mineiro, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darci Aparecida Teixeira Leite, 73. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Jardim da Colina.

Eva dos Santos Gonçalves, 71. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Perez, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

José Gilvan de Assis, 57. Natural de Água Branca (AL). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 31 de agosto

Esther Gomes da Silva, 87. Natural de São Bento do Sapucaí (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Luiz, 66. Natural de Mauá. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Fátima Peres, 64. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 1º de setembro

Anna Agardi, 93. Natural da Hungria. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Jardim da Colina.

Celina Gutierrez, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josefa Neves Monteiro, 82. Natural de Jacobina (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Noêmia Medeiros Rocha, 78. Natural de Filadélfia (Tocantins). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco José de Sousa, 62. Natural de Santo Antonio de Lisboa (PI). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Quitéria Amara de Oliveira Pereira, 53. Natural de Altinho (PE). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 27 de agosto

Dolores Pan Barral, 92. Natural da Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

João Mendes Rodrigues, 87. Natural de Malacacheta (MG). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Abel Nicolau da Silva, 80. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

José Ribamar do Rozario Rayol, 67. Natural de Oiapoque (Amapá). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Ademar Bernardo de Oliveira, 65. Natural de Pacaembu (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Mauro de Almeida Fim, 61. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 28 de agosto

Benedita Josephina de Souza, 86. Natural de Campos Novos Paulista (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Ivone Nicoletti Calestini, 81. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.

Afonso Lima Ferreira, 81. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

José Dias dos Santos, 79. Natural de Itaporanga D’Ajuda (SE). Residia em Nova Baeta, São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Eunilda Marmo, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Márcio Moreira, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 29 de agosto

Raimunda Mariano de Souza Silva, 96. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Reginaldo Teles dos Santos, 90. Natural de Salvador (BA). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Aureliana Felix de França, 90. Natural de Major Isidoro (AL). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 29. Crematório Vila Alpina.

Divina Esperandin Ribeiro, 89. Natural de Cedral (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Shiro Hayashi, 88. Natural do Japão. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Aurora Mena Baena, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Leonei Minatto Martini, 77. Natural de Tangará (SC). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Carlos Aparecido Pires, 67. Natural de Anhembi (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo, sexta-feira, dia 30 de agosto

Doracy Lolo, 81. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Regina Muniz de Torres, 80. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Jair José da Silva, 74. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Valter Albanese, 74. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Cruzeiro, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Kensuke Sasaki, 72. Natural do Japão. Residia no Conjunto Habitacional São Silvério, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Décio Natal Valota, 71. Natural de Apucarana (PR). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Waldir Jovino Gonçalves, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Maria de Fátima Caetano Brasil, 65. Natural de Nova Esperança (PR). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Roseni dos Santos Lima, 45. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Memorial Phoenix.



São Bernardo, sábado, dia 31 de agosto

Célia Roza Viana, 91. Natural de Nova Iguaçu (RJ). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 27 de agosto

Valter Belber, 60. Natural de Santo André. Residia em São Caetano. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Caetano, quarta-feira, dia 28 de agosto

Leonildo Léo Martinez Bacanelli, 79. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 28. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edson Dejair Gonçalves, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 29 de agosto

Hermínia Bassani Garbin, 90. Natural de Campinas (SP). Residia em São Caetano. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida dos Santos Folco, 78. Natural de São Caetano. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 29. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



DIADEMA

Diadema, quinta-feira, dia 29 de agosto

Luiz Tsuda, 74. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Jardim da Colina.

Edison Martins de Oliveira, 71. Natural de Presidente Kubitschek (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Maria de Fátima Vieira, 64. Natural de Ituiutaba (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Antonio Galle Ozan, 63. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal.

Angelo Barbosa da Silva, 31. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.



Diadema, sexta-feira, dia 30 de agosto

José Anacleto dos Passos, 61. Natural de São Pedro dos Ferros (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



MAUÁ

Danira Carmen Masson Mantovani, 77. Natural de Brodowski (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Erotides de Souza Amaro, 86. Natural de Bocaiuva (MG). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Zambelli, 74. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.