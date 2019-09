Bolsas da Europa sobem com PMIs, eleições no Reino Unido e feriado nos EUA

02/09/2019 | 14:31



Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta segunda-feira em alta, reagindo a diversos aspectos do noticiário. Os investidores se animaram com os avanços dos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China e da zona do euro, e as ações em Londres foram impulsionadas pela libra em queda, em meio à especulação de novas eleições no Reino Unido antes do prazo final do Brexit. O feriado nos Estados Unidos, contudo, limitou a liquidez do dia. Diante do cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,11%, aos 379,00 pontos.

As bolsas europeias reagiram positivamente à divulgação do PMI industrial da China, que subiu de 49,9 em julho para 50,4 em agosto. O resultado acima de 50 pontos aponta que a manufatura do país asiático voltou a expandir. O PMI da zona do euro também ajudou no tom de bom humor do pregão, já que o indicador seguiu as previsões e subiu de 46,5 em julho para 47 em agosto. Contudo, a marcação abaixo dos 50 pontos sinaliza contração da manufatura do bloco, pelo sétimo mês consecutivo.

Com temores de recessão global um pouco amenizados, sobretudo pelos dados da China, que enfrenta os Estados Unidos em uma guerra comercial, o índice DAX, da bolsa de Frankfurt, fechou em alta de 0,12%, aos 11.953,78 pontos.

As tentativas de alianças entre parlamentares britânicos para postergar o Brexit geraram especulações de que o Reino Unido pode voltar às urnas antes de 31 de outubro, prazo final de saída da União Europeia. "Uma eleição geral antecipada agora perece inevitável", diz Mujtaba Rahman, da consultoria Eurasia. "Alguns aliados do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acreditam que ele convocará eleições já na quarta-feira", completa o analista, em relatório divulgado a clientes.

A notícia derrubou a libra, o que, por sua vez, deu força às ações da bolsa de Londres, onde o índice FTSE 100 subiu 1,04% - a maior alta da região - para 7.281,94 pontos. O Lloyds Banking se fortaleceu 0,98%, em um dia de menor liquidez nos mercados internacionais em razão de feriado nos EUA.

Entre os bancos, o Intesa Sanpaolo avançou 0,52% na bolsa de Milão, cujo índice FTSE MIB fechou em alta de 0,61%, aos 21.451,98 pontos. Em Paris, o índice CAC 40 se fortaleceu 0,23%, para 5.493,04 pontos.

O índice Ibex 35, da bolsa de Madri, fechou em alta de 0,03%, aos 8.815,50 pontos, e o índice PSI 20, da bolsa de Lisboa, subiu 0,70%, aos 4.921,90 pontos.