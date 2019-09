Cantora e dançarina espanhola morre atingida por explosão em pirotecnia de show

02/09/2019 | 14:11



Uma cantora e dançarina espanhola de 30 anos de idade morreu no último domingo, dia 1º, após ser atingida por fogos de efeitos pirotécnicos, em um show realizado próximo à Madri, na Espanha.

Joana Sainz Garcia foi internada, mas morreu no hospital. Segundo o site BBC, a cantora fazia seu show para cerca de mil pessoas com o grupo Super Hollywood Orchestra, quando um artefato pirotécnico explodiu próximo a ela, aproximadamente às duas da madrugada, no horário local.

De acordo com o El Diario Montanes, um médico e uma enfermeira que estavam na plateia tentaram ajudar no socorro. Além de cantar, Sainz era a principal dançarina e coreógrafa do grupo, que tinha 15 pessoas participando de suas apresentações.

Um promotor ligado ao grupo, afirmou ao jornal El Norte de Castilla que o incidente aconteceu por conta de uma falha no equipamento. O uso de efeitos pirotécnicos fazia parte da rotina dos shows.