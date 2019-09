Jonathan Azevedo terá filho com uma grande amiga: Avalanche de sentimentos!

02/09/2019 | 14:10



Jonathan Azevedo pegou todo mundo de surpresa e anunciou que será pai pela primeira vez! O ator, que está participando do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, fez um textão no Instagram para contar a novidade. Na legenda, Jonathan esclareceu que o filho, um menino chamado Matheus, é fruto de uma relação com Maria Patricia, sua grande amiga:

Essa foto me inspira a ser uma pessoa muito melhor. Meu pai, Sergio Azevedo, minha grande referência de vida. O cara mais foda que conheço. Maria Patricia, uma grande amiga, mulher incrível, guerreira, que estará pra sempre em minha vida. Na barriga dela, Matheus Gabriel, nosso filho. Nesse momento tão especial que estou vivendo, queria agradecer a essas duas pessoas de luz! Meu pai, por me ensinar a ser uma pessoa melhor sempre e a essa mulher que está sendo uma grande parceira de vida, me ajudando a ser esse pai que sempre sonhei ser. Te agradeço e sei que será uma grande mãe para nosso filho. Gente! É muito louco! Difícil explicar o que tenho sentido. É uma avalanche de sentimentos, uma ansiedade sem tamanho, não vejo a hora de ter meu filho nos braços. Uma coisa é certa, estou muito feliz!

Que fofo, né?