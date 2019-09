7 dicas para transformar sua casa em uma smart home

Da Redação, com assessoria



02/09/2019 | 13:48

Smart home, ou casa inteligente, é uma das mais recentes tendências para casa que incorporam tecnologia e eletrônicos. Na prática, os eletrônicos, como iluminação, áudio, eletrodomésticos e até sistemas de segurança, se comunicam entre si e podem ser controlados por meio de voz ou via aplicativos.

Ao contrário do que muita gente pensa, ter uma casa inteligente não demanda a substituição de todos os aparelhos eletrônicos por equipamentos mais novos. O processo pode começar aos poucos, realizando pequenas alterações que deixem a sua experiência em casa mais cômoda, personalizada e divertida.

Para te ajudar a saber por onde começar, o profissional de automação residencial Irwin Gomes, que atende pelo GetNinjas, separou algumas dicas. Confira!

1. Escolha o seu ecossistema

Para a experiência da automação ser a melhor possível é importante que todos os produtos instalados conversem entre si. Assim, uma boa opção é montar sua smart home a partir de um ecossistema comum, escolhendo, por exemplo, um assistentes de voz.

Dispositivos para casas inteligentes já são compatíveis com assistentes de voz como Amazon Echo e sua assistente Alexa, e o Google Home. Em menor medida, mas em crescimento, estão também os dispositivos que podem ser controlados com a Apple HomePod e a sua assistente Siri.

Por trás da voz dos assistentes que recebem as suas instruções está um protocolo de comunicação que conecta dispositivos dos mais variados fabricantes. Para que isso tudo funcione bem, no entanto, é importante comprar equipamentos que sejam compatíveis com o sistema e o assistente que você escolheu.

2. Revise a sua instalação elétrica

Como todos os dispositivos inteligentes que integram a sua casa precisam de energia, é necessário realizar uma revisão completa da instalação elétrica. Se assegure de que não há instalações defeituosas, sobrecarregadas ou outros detalhes que possam causar dano aos seus dispositivos. Antes de instalar tomadas, interruptores e termostatos inteligentes, é importante se assegurar que sua instalação tem fio terra e que está trabalhando corretamente, especialmente se há uma fiação muito antiga.

3. Escolha uma categoria

Praticamente qualquer área de casa pode receber um “boost” de inteligência: iluminação, temperatura, entretenimento (áudio e TV), fechaduras, sistema de segurança e eletrodomésticos. A sugestão é escolher um deles e começar a buscar produtos que trabalhem com o sistema escolhido.

4. Lâmpadas e luzes

A iluminação inteligente permite que você consiga escolher uma temática relaxante quando for receber amigos para um jantar ou ainda conseguir o acionamento automático da iluminação quando você não estiver em casa, aumentando a segurança da residência. Aqui, o limite é a criatividade.

A iluminação pode mudar de intensidade e responder a palmas, sensor de presença e comandos de voz. A única coisa que você precisa é que o acionador da luz ou a lâmpada tenham tecnologia embarcada que se comunique com a rede local do seu roteador. Alguns exemplos simples são as lâmpadas Philips HUE e interruptores inteligentes.

5. Tomadas inteligentes

Outra opção são os adaptadores que se conectam nas tomadas normais de casa. Eles dão a possibilidade de não investir em eletrodomésticos inteligentes logo de cara, fazendo com que você se familiarize com o sistema pouco a pouco. Eles permitem monitorar e até gerar relatórios de consumo de energia. Além disso, se conectam com outros dispositivos inteligentes para ligá-los ou desligá-los de maneira automática, de acordo com horários pré-programados, ou por meio de acionamento manual.

6. Entretenimento

Integrar o assistente virtual com serviços de música e TV é muito simples. No entanto, vale lembrar que tratam-se de dispositivos interligados. Por exemplo, se você tem um equipamento de som que se conecta de forma automática ao Spotify, é o seu assistente que dará os comandos.

Aqui, é importante considerar que se sua TV tem mais de 5 anos, talvez seja necessário trocá-la, já que para receber os comandos é necessário uma entrada HDMI 2.0. O ideal é que você possua algum dispositivo como Apple TV ou Chromecast para que sejam possíveis as instruções de voz.

Outra opção para o entretenimento que não exige a troca dos seus equipamentos é utilizar um emissor infravermelho que replica exatamente o sinal enviado pelos seus controles remotos. Com apenas um emissor você pode comandar qualquer dispositivo que use controle remoto e que esteja no mesmo ambiente, como o aparelho de som e até o ar-condicionado.

7. Fechaduras inteligentes

Esta opção requer um esforço maior para instalação, mais ainda assim é mais simples do que sistemas de segurança tradicionais. Hoje, existe uma grande variedade de fechaduras inteligentes que incluem opções como abrir com códigos numéricos, cartões magnéticos, aplicativos de celular, chaves virtuais e até leitura biométrica. A maioria pode se conectar com o seu assistente de voz e, assim, é possível saber até quando tem visitante esperando do lado de fora de casa.

