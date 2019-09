Da Redação



02/09/2019 | 17:18

A Samsung anunciou nesta segunda-feira (2) a chegada do Note10 e o Note10+ ao mercado brasileiro. A nova geração da linha Galaxy Note estará em pré-venda entre os dias 03 e 19 de setembro, enquanto a venda oficial começa no próximo dia 20.

A Samsung trabalhou para oferece aos usuários do Galaxy Note10 e Galaxy Note10+ a combinação design e desempenho. Outro ponto que chama a atenção nos modelos é o display. A linha traz a premiada Tela Dinâmica AMOLED. Com a certificação HDR10+ e o Dynamic Tone Mapping (Mapeamento Dinâmico de Tom), as fotos e os vídeos oferecem cores mais vivas do que nos smartphones anteriores.

AQUI você confere a tabela de especificação completa do Note10 e Note10+. Os smartphones premium chegam ao Brasil em três cores, três combinações de memória e três preços sugeridos: