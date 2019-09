Kanye West faz culto musical em uma das regiões mais pobres de Los Angeles e recebe visita de Brad Pitt

02/09/2019 | 12:11



Kanye West fez mais um Sunday Service no último domingo, dia 1º, e atraiu uma legião de pessoas, como de costume. Dessa vez, o cantor realizou o seu culto musical em Watts, uma das regiões mais pobres de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. E alguns indivíduos na multidão notaram um rosto bastante conhecido no encontro, o que surpreendeu bastante a internet: com uma roupa bem neutra, Brad Pitt compareceu ao evento e ainda cumprimentou Kanye.

Mas a surpresa não ficou só com o astro de Era Uma Vez... Em Hollywood. Como você já sabe, Kanye costuma incluir diversas canções diferentes e já conhecidas em seu culto, e agora transformou um famoso single de Travis Scott e Drake, chamado SICKO MODE, em uma música cristã.

Bem legal, né?