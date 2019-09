Do Dgabc.com.br



02/09/2019 | 11:34



PMs (Policiais Militares) da 2ª Companhia do 6º Batalhão de São Bernardo prenderam Gerson Jesus, no Taboão, por flagrante de porte de arma ilegal e ameaça à mulher, por meio da Lei Maria da Penha.

De acordo com a ocorrência, os policiais receberam ligação de uma mulher informando que seu marido estava a ameaçando com arma de fogo. Ao chegarem no endereço, Jesus tentou fugir e jogou o revólver de calibre 38, com numeração raspada e seis munições intactas, tentando esconder o objeto. Tanto o agressor como a arma foram encontrados.

O criminoso foi conduzido ao 2º DP (Rudge Ramos) de São Bernardo, onde onde foi registrado a ocorrência.