Nando Reis desmente motivação política após homem invadir palco em Mossoró

02/09/2019 | 11:38



Uma série de comentários surgiram após a invasão de um homem no palco do show do Nando Reis em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na sexta-feira, 30. O cantor teria expressado preocupação com a Amazônia na apresentação. Alguns internautas acreditaram que a invasão teria caráter político.

Nando Reis se apressou em gravar um vídeo sobre o assunto. "Na verdade, subiu um fã ao palco e, como sempre acontece, as pessoas são retiradas com bastante respeito e essa cena que foi filmada gerou interpretações distorcidas, como se tivesse alguma conotação política pela maneira como o show estava sendo conduzido", explicou.

Nas imagens flagradas por fãs durante a apresentação, o homem, que aparentava estar nervoso e teve de ser contido por três pessoas. Em perfil oficial no Twitter, Nando Reis contou que recebeu um pedido de desculpas do homem que invadiu o palco e explicou que viu a necessidade de dar esclarecimento nas redes sociais.

"Nesse momento onde todas as coisas estão sensíveis e tendem a ser distorcidas e propagadas como calúnias, quero dizer que estou bem. Não sofri nenhum tipo de agressão. Foi apenas um fã que subiu ao palco e foi retirado", concluiu.