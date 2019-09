Receita faz operação e mira R$ 500 mi em calçados e roupas falsificados

02/09/2019 | 11:34



A Receita Federal fiscaliza, na manhã desta segunda-feira, 2, mais de 600 boxes de um shopping popular no Brás, na região central da capital paulista. A operação, denominada Promitheia, foi deflagrada para combater o comércio de produtos falsificados na área que é um dos principais polos de comércio de mercadorias irregulares - fruto de contrabando, descaminho e falsificação, diz o Fisco.

Com a operação, a Receita estima apreender cerca de mil toneladas de mercadorias, avaliadas em R$ 500 milhões, em sua maioria calçados e vestuário. A ação tem o apoio da Prefeitura de São Paulo.

O Fisco indicou que cerca de 60 servidores da Receita Federal, agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e equipes de apoio da Subprefeitura da Mooca participarão da operação ao longo de três semanas. O material apreendido será levado para galpões da Receita Federal.

O nome da operação, Promitheia, é derivado do grego e, segundo a Receita, faz alusão ao papel do shopping "no suprimento de mercadorias ilegais para uma rede de revenda pelo Brasil".

De acordo com a Receita, além de realizar vendas no varejo, as lojas do shopping abastecem o comércio de rua de São Paulo e o comércio irregular em municípios de todo o País. O órgão registra ainda que ônibus e caminhões chegam ao local diariamente para retirar itens que serão revendidos, muitas vezes, longe da capital paulista.

O objetivo da operação é interromper a cadeia de distribuição, evitar danos à saúde pública e combater a concorrência desleal. De acordo com o fisco, a Prefeitura de São Paulo deve ainda interditar o imóvel por causa de uma série de irregularidades que infringem o Código de Obras e Edificações.