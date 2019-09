História de mãe e filho mauaenses concorre a prêmio da Fifa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/09/2019 | 11:23



A Fifa divulgou na manhã desta segunda-feira (2), os três concorrentes ao Fan Awards, premiação para os torcedores com histórias mais bonitas e apaixonantes pelo mundo. E os mauaenses palmeirenses Silvia e Nickollas Grecco estão na disputa. A votação ocorre por votação popular neste site (add o hyperlink https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fan-award/). O anúncio do ganhador sai no dia 23 deste mês, em cerimônia em Milão, na Itália.

Silvia é mãe adotiva de Nickollas, 12 anos. Ambos são frequentadores do Allianz Parque e do Pacaembu para acompanhar os jogos do Palmeiras, mas há um detalhe especial: ela narra as partidas para o jovem, que é deficiente visual. A história de ambos, que já havia sido contada na Dia-a-Dia Revista e também no Diário, ganhou repercussão internacional em 2018.

Os outros concorrentes à premiação da Fifa são o uruguaio Justo Sánchez, torcedor do Cerro Porteño que passou a frequentar os jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho que morreu, além da torcida da Holanda que deu show ao acompanhar a seleção laranja durante a Copa do Mundo de futebol feminino deste ano, na França.