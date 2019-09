No Dança dos Famosos, Junior Cigano lidera a competição, seguido por Jonathan Azevedo - Kaysar Dadour fica em último

02/09/2019 | 11:11



Chegou a vez deles! No último domingo, dia 1º, os homens estrearam no Dança dos Famosos. O ritmo escolhido para a noite de estreia foi o baladão e o elenco masculino do quadro caiu na pista de dança ao som de sucessos internacionais. Os participantes foram julgados por Flávia Alessandra, Nelson Freitas e Deborah Secco no júri artístico, e por Carlinhos de Jesus e Suely Machado no júri técnico.

Muitos podem esperar que um lutador não se saia tão bem assim nas coreografias, porém Junior Cigano saiu da primeira noite liderando o ranking. Ele até brincou que pratica um dos esportes mais duros do mundo, o MMA, mas não se abalou e está no topo. Jonathan Azevedo vem logo em seguida e apenas um décimo separa o primeiro do segundo lugar. Na terceira colocação, estão empatados Bruno Montaleone, Luis Lobianco e Mattheus Abreu.

Por último, ficou o primeiro a se apresentar, Kaysar Dadour. Ele é um dos queridinhos do público e a baixa pontuação gerou uma certa revolta e os jurados foram até mesmo acusados de preconceito, como um fã do ator comentou no Twitter:

O cúmulo do absurdo o Kaysar em último, existe sim um preconceito com ex-BBB no meio artístico e isso ficou bem evidente hoje.

Porém, também tem pessoas que não concordam nada com isso, como um internauta que escreveu:

É só a primeira semana da Dança dos Famosos e já percebi que é um erro colocar ex-BBB para participar, torcidas são muito tóxicas. Sempre que o participante favorito deles não ganhar nota máxima vão querer colocar a culpa em todo mundo, que coisa chata.

Babado!