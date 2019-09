Kevin Hart sofre grave acidente de carro

02/09/2019 | 11:10



O ator e comediante Kevin Hart sofreu um grave acidente de carro em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, no último domingo, dia 1, segundo informou o TMZ. Ele estava em um de seus carros vintage com outras duas pessoas quando o carro saiu da estrada e capotou e foi parar em uma vala em Mulholland Highway, conhecida por ser uma estrada sinuosa e traiçoeira. Todos os passageiros ficaram presos dentro do veículo, um Plymouth Barracuda 1970, que teve o teto esmagado.

De acordo com o site, o veículo pertence ao ator, conhecido pelos filmes Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw e Jumanji: Próxima Fase. Kevin, no entanto, não estava dirigindo na hora do acidente. Ele teria sofrido lesões sérias nas costas, assim como o motorista do carro, chamado Jared Black. Uma outra passageira, chamada Rebecca Broxterman também teve ferimentos, mas leves e não foi encaminhada para o hospital. A polícia afirmou que o motorista não tinha ingerido bebida alcoólica.

O ator teria sido o primeiro a sair do veículo e, segundo fontes, um membro de sua equipe de segurança apareceu em um carro para pegá-lo. Por morar perto, Kevin foi para casa para obter Assistência médica. Logo em seguida, foi transferido para um hospital. O motorista e a passageira ficaram presos no veículo e os bombeiros tiveram que serrar o teto do carro para libertá-los. Eles foram levados de avião para um hospital próximo do local do acidente.

No sábado, dia 31, Kevin havia postado um vídeo do carro nas redes sociais. O automóvel retrô foi comprado em julho deste ano, como um presente para comemorar seus 40 anos de idade.