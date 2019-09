Patrícia Abravanel cria polêmica após falar que mulher não deve negar sexo ao marido

02/09/2019 | 11:10



Patrícia Abravanel gerou polêmica na noite do último domingo, dia dia 1º, após participação no Programa Silvio Santos. Segundo o TV Fama, durante o Jogo dos Pontinhos, Silvio Santos questionou os participantes se era normal uma mulher dizer que está com dor de cabeça para não transar com o marido. Ao chegar na vez da apresentadora, e filha do dono do SBT, ela declarou que não era normal.

- Sábias palavras da bíblia. Vou falar na linguagem atual, tá gente? A gente não pode negar fogo para o nosso marido. Se a gente nega fogo aqui, ele vai procurar ali. Então a gente tem que estar sempre ali. Quer? A gente tá ali, entendeu? Pra não procurar em outro lugar. Mas na bíblia fala isso, sabia? Que a gente não pode. Se o marido vier procurar, a gente tem que? Assim como se a gente quiser, ele também não pode negar fogo, seguiu a artista.

Em seguida, Lívia Andrade, que também participou do quadro, discordou das palavras de Patrícia.

- Eu tô muito triste agora, porque Deus, eu vou pro inferno. Eu me rebelei contra essa parte dessa bíblia aí, falou a famosa, aos risos.

- É só uma forma que Deus fala pra gente cuidar do nosso casamento. A mulher fica lá toda hora não querendo, não querendo, o cara vai procurar fora, rebateu Abravanel.

- Mas se uma hora a gente não quiser, a gente não precisa. A gente fala não estou afim e pronto. Mas tá na bíblia? Vou para o inferno, porque não sou obrigada, analisou Lívia.

Na web, a declaração de Patrícia rendeu diversas críticas.

Em que século ela vive, que preguiça, escreveu uma internauta

Patricia Abravanel dando um show de machismo na TV dizendo que a mulher tem que estar sempre disponível pro homem sexualmente .... Ainda justifica com a bíblia!!!!! AAAH POR FAVOR NÉ?!, disse outra.