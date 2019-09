No Twitter, parlamentares comentam resultado de pesquisa Datafolha

02/09/2019 | 11:00



Após a divulgação do resultado da última pesquisa do instituto Datafolha sobre a aprovação do governo de Jair Bolsonaro, que registrou um aumento na reprovação do presidente da República de 32% para 38% em dois meses, o nome do instituto se tornou o principal assunto discutido no Twitter brasileiro na manhã desta segunda-feira, 2, levando autoridades e influenciadores digitais a se pronunciarem sobre o tema.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que "tem gente que acredita em Saci Pererê, em Boi Tatá e em Mula sem Cabeça, e tem gente que acredita no Datafolha". A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), defensora assídua do presidente nas redes sociais, publicou imagem de uma notícia de setembro de 2018 que afirmava que o então candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, tinha chances de vencer Bolsonaro no segundo turno das eleições.

Os internautas e parlamentares que se opõem ao governo, por sua vez, trataram do tema como comprovação de que seus posicionamentos estão corretos. A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) afirmou que a pesquisa "comprova aumento da rejeição a Bolsonaro". "O povo sabe que esse governo atua contra o povo", disse.

Sua colega de partido, Sâmia Bonfim (PSOL-SP) também foi na mesma linha e comentou que "o Brasil já não aguenta mais Jair Bolsonaro". A deputada Margarida Salomão (PT-MG) ressaltou que no período de uma semana, esta é a terceira pesquisa que registra o aumento da reprovação do governo.