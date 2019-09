Por segurança, Palmeiras fecha CT e não divulga programação de treinos da semana

02/09/2019 | 10:59



O Palmeiras adotou segredo absoluto nesta semana. Depois de perder por 3 a 0 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, o clube anunciou que até o próximo compromisso - contra o Goiás, neste sábado, em Goiânia - não vai realizar treinos abertos, conceder entrevista coletivas nem divulgar o horário das atividades, tudo por uma questão de segurança.

Normalmente, o Palmeiras divulga a agenda de treinos da semana no site oficial. Desta vez, porém, a equipe avisou que não vai comunicar a programação para evitar possíveis ataques ao elenco e protestos agressivos na Academia de Futebol, em São Paulo. Na última semana, a equipe foi eliminada na Copa Libertadores para o Grêmio e logo depois foi derrotado pelo Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Já na semana anterior o clube havia demonstrado preocupação com a segurança dos jogadores. Após a diretoria pedir reforço de segurança, viaturas da Polícia Militar passaram a fazer plantão na porta da Academia de Futebol. Na última quinta-feira, membros da torcida organizada Mancha Alviverde foram ao centro de treinamento para conversar com a cúpula alviverde e tiveram, inclusive, um encontro com o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Apesar de não divulgar o cronograma de treinos, o Palmeiras deve ter folga aos jogadores nesta segunda-feira. A Academia de Futebol será utilizada pela seleção olímpica, que se prepara em São Paulo para amistosos nos próximos dias contra Colômbia e Chile, no estádio do Pacaembu. O time alviverde deve se reapresentar apenas na terça para iniciar a preparação para enfrentar o Goiás.

O Palmeiras acumula no Brasileirão sete rodadas consecutivas sem vitória. Com um jogo a menos do que os demais concorrentes, a equipe ocupa a quarta posição com 30 pontos - seis a menos que o líder Flamengo e o vice Santos. Os próximos compromissos serão neste sábado contra o Goiás e depois o Fluminense, na terça-feira seguinte, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.