Felipe Neto alfineta Carlinhos Maia após comediante chamar jovens com depressão de imbecis

02/09/2019 | 10:10



O último domingo, dia 1º, foi polêmico para Carlinhos Maia. Em seu Instagram, o comediante deu o que falar após postar um vídeo em seu Stories falando sobre os jovens internautas que hoje sofrem com depressão.

- Você achava mesmo que ia ser fácil? Eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando: Eu quero me matar. Vai, ô, imbecil. Vai se matar porque você nem começou a vida ainda, declarou ele.

A fala, é claro, repercutiu de maneira muito negativa na web e, no mesmo dia, o youtuber Felipe Neto rebateu os comentários de Carlinhos Maia ao dizer:

- Nesse momento do mundo, não existe nada mais importante do que se informar a respeito da depressão e tudo o que envolve essa doença. Está começando agora o setembro amarelo. Depressão é o mal do século no mundo inteiro. A sua dor é legítima. O seu sofrimento é real e legítimo. Ninguém pode dizer que não é. O que você precisa é buscar maneiras de conseguir melhorar. O que você tem é uma doença. Eu espero que vocês não deixem esse tipo de mensagem influenciar vocês.

Além disso, Felipe também postou um logo desabafo, falando sobre si mesmo, já que também tem depressão.

Eu sou um combatente da depressão, diagnosticado há dez anos e tomando remédios diariamente. E SOU MUITO FELIZ! Tenho meus sintomas controlados e me considero, hoje, um vencedor dessa doença. Você também pode. É possível. Mas você precisa FALAR! Dê o primeiro passo, comece a sua luta e vença essa doença. E se você ouvir alguém falar que a culpa é sua, que isso é frescura ou que você é jovem demais e se sente vontade de se matar tem mais é que se matar mesmo, mande essa pessoa ir para a famosa casa do c*****o. Desculpe. Mas não dá.