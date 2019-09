Agatha Moreira confunde primeiro namorado com Rodrigo Simas e recebe declaração do ator!

02/09/2019 | 10:10



Agatha Moreira está com tudo em A Dona do Pedaço! E no último domingo, dia 1º, a atriz recebeu uma confirmação do bom trabalho que está fazendo ao participar do quadro Arquivo Confidencial no Domingão do Faustão. No programa, a vilã da novela das nove recebeu homenagens da família, dos amigos, de colegas de trabalho e até dos amores que já passaram pela vida dela.

Logo no começo da atração, Faustão perguntou à musa se ela reconhecia uma boca no telão. Agatha afirmou reconhecer a pessoa na foto e ainda disse ter beijado aquela boca dentro e fora de cena, pensando se tratar do namorado, Rodrigo Simas. Porém, a atriz caiu na pegadinha do apresentador, pois era na verdade o primeiro namorado da artista, que deixou uma mensagem para a homenageada. Depois da brincadeira, o ator apareceu na tela do auditório e fez uma declaração para a intérprete de Josiane. Ele contou que os dois se conheceram quando gravaram Malhação, em 2012, e o galã ficou chocado com a altura de Agatha, que seria a irmã mais nova dele na trama. Eles só começariam a se relacionar em 2018, quando interpretavam um par romântico em Orgulho e Paixão.

- A gente começou a ficar, na brincadeira, sem compromisso, mas eu falei: Eu estou apaixonado. Eu pensava: Mas é a Agatha, minha irmã mais nova... Espero que a gente colecione muitos céus estrelados, muitas viagens pelo mundo e muitos mergulhos no mar pelados e que a gente preserve sempre a nossa relação na base de amor, na base da verdade. Eu estou muito feliz. Te amo muito, lembrou Rodrigo fazendo a amada se derreter toda.

Além dos amores da vida de Agatha, a beldade também recebeu homagem de parentes, amigos e dos parceiros de cena em A Dona do Pedaço. Reynaldo Gianecchini comentou como está sendo bom reencontrar a atriz em cena, pois os dois já contracenaram em Verdades Secretas e Juliana Paes elogiou o trabalho da musa com Josiane, pois a personagem está tendo uma repercussão que há tempos não era vista, e ainda disse que está orgulhosa, como uma mãe ficaria por uma filha.

Josiane

Além disso, a namorada de Rodrigo Simas falou em entrevista ao jornal Extra sobre como tem sido o trabalho de interpretar uma vilã da trama de Walcyr Carrasco. Josiane armou com o amante para dar um golpe em Maria da Paz, expulsou a mãe de casa, tomou a fábrica de bolos para si e ainda foi capaz de matar duas pessoas. É realmente uma pessoa sem escrúpulos, mas o que surpreende é Agatha contar que escuta muitos casos parecidos ao da novela na vida real, de filhas e padrastos mantendo relações ou até mesmo de mães sendo roubadas pelas filhas. Tenso!

Mas a atriz acredita que o caso da vilã é de psicopatia:

- Nas minhas pesquisas, li que o psicopata não sente empatia nem culpa. Então, é capaz de qualquer coisa, inclusive matar. Para alguém como eu, que me afeiçoo até por personagens, é impressionante saber de gente que não tem esse sentimento na vida.

Ela ainda completa sobre as dificuldades que enfrenta ao gravar cenas mais pesadas:

- Chegava em casa sempre muito exausta. Desde criança, a gente aprende a respeitar os pais. Mexer nesse lugar é doído. É puxado ver uma filha causar uma dor tão grande numa mãe dessa forma, uma mulher que não fez nada para que a menina fosse assim, pelo contrário. Maria da Paz pode ter mimado, fechado os olhos, mas nada é motivo para Josiane ser tão cruel. Ela sente prazer em ver o sofrimento da mãe.

Com todas as maldades que a vilã já cometeu, Agatha não espera uma redenção e acredita que a personagem será má até o capítulo final. E mesmo com toda a repercussão da novela, a atriz conta que não é muito confundida com Josiane, ela acredita ter ficado no passado a história de o público confundir os personagens com os atores e ainda revela que era mais odiada quando interpretava Domitila em Novo Mundo, não por ela ser ruim, mas por se tratar de uma amante.

A global pode não estar sendo odiada, mas virou piada no grupo de amigos e do namorado por conta da vilã. Aliás, Rodrigo recebe até avisos de brincadeira para ele se afastar de Josiane e ter cuidado com ela. Mas até Agatha já entrou nessa onda e conta um episódio curioso na vida real:

- Um dia depois da cena da expulsão [de Maria da Paz da mansão] na novela, foi aniversário da minha mãe. Liguei para ela e disse: Parabéns pelo seu aniversário e pela filha maravilhosa que você tem. Agradeça a Deus, olha aí a Josiane! Não pode mais falar um ai de mim! Ganhei todas as cartas na manga com essa personagem.