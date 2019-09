Taxas futuras de juros operam estáveis apesar de leve alta do dólar

02/09/2019 | 09:49



Embora o dólar opere em leve alta ante o real, os juros futuros se mostram estáveis na manhã desta segunda-feira, dia 2, na ausência de um condutor para os negócios e em dia de feriado nos Estados Unidos.

Em segundo plano ficaram a pesquisa Datafolha mostrando piora na avaliação do presidente Jair Bolsonaro e a pesquisa Focus com revisão para baixo para baixo do IPCA para 2019 para 3,59%, de 3,65%. Já a projeção mediana para o IPCA de 2019 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis passou de 3,61% para 3,57%. E o IPC-S de agosto mostrou desaceleração na margem.

Às 9h22 desta segunda, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,52%, mesma taxa do ajuste de sexta-feira. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,58%, mesma taxa do ajuste anterior, enquanto o DI para janeiro de 2025 permanecia estável em 7,11%.