Messi, Ronaldo e Van Dijk são os finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa

02/09/2019 | 09:05



A Fifa divulgou nesta segunda-feira os finalistas para o prêmio The Best, que coroa os melhores da temporada 2018/2019 no futebol mundial. Na festa que será realizada no próximo dia 23 em Milão, na Itália, os maiores protagonistas, que concorrem ao título de melhor jogador, serão o argentino Lionel Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, ambos vencedores do troféu cinco vezes cada um, e o zagueiro holandês Virgil van Dijk, do Liverpool.

Os três finalistas são os mesmos indicados pela Uefa, que realizou a sua premiação dos melhores da temporada passada na última quinta-feira, em Montecarlo, no Principado de Mônaco, no evento que marcou o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Nela, o vitorioso foi Van Dijk, uma surpresa apesar de comandar o Liverpool ao título da principal competição de clubes do continente.

O Brasil está representado em campo na lista de finalistas ao prêmio de melhor goleiro. Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, que defendem também a seleção brasileira, disputam a honraria junto com o alemão Marc ter Stegen, do Barcelona. Tite, presente entre os 10 melhores técnicos, ficou de fora da relação final. Os concorrentes são o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, o argentino Mauricio Pochettino, do Tottenham, e o alemão Jürgen Klopp, do Liverpool.

Um dos 10 finalistas ao Prêmio Puskàs, de gol mais bonito da temporada, o atacante brasileiro Matheus Cunha, do RB Leipzig, ficou de fora. Messi também concorre nesta premiação pelo toque de cobertura contra o Betis, em março, pelo Campeonato Espanhol. Seus adversários são o colombiano Quintero, pela cobrança de falta pelo River Plate diante do Racing, em fevereiro, no Campeonato Argentino, e o húngaro Dániel Zsóri, do Debrecen, autor de uma bicicleta contra o Ferencváros, no Campeonato Húngaro.

Fora do campo, o Brasil tem representante no Fifa Fan Award, dedicado aos torcedores. É Silvia Grecco, mãe do palmeirense Nickollas que narra as partidas para o filho deficiente visual no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Ela concorre contra Justo Sánchez, uruguaio fã do Cerro que passou a acompanhar os jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido, e contra a torcida holandesa, pela festa no Mundial Feminino realizado na França.

No prêmio de melhor jogadora, na qual a brasileira Marta é recordista com seis conquistas, o desempenho no Mundial teve muita influência. A favorita norte-americana Megan Rapinoe disputa contra a compatriota Alex Morgan e a britânica Lucy Bronze. Entre as goleiras, as finalistas são a chilena Christiane Endler, a holandesa Sari Van Veenendaal e a sueca Hedvig Lindahl.

Na categoria de técnicos de equipes femininas, a favorita é Jill Ellis, bicampeã do Mundial com a seleção dos Estados Unidos. Ela disputa contra a holandesa Sarina Wiegman, do time nacional de seu país, e Phil Neville, comandante da Inglaterra.