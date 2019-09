Carille põe Corinthians na briga pelos títulos do Brasileirão e da Sul-Americana

02/09/2019 | 08:22



O técnico Fábio Carille afirmou que o Corinthians tem elenco e força para disputar os títulos das duas competições que está disputando neste segundo semestre: Campeonato Brasileiro e Copa sul-americana. O time atingiu a marca de 13 jogos sem derrotas. São nove partidas pelo Brasileirão (com cinco vitórias) e outros quatro confrontos levando em conta o torneio sul-americano (duas vitórias sobre o Montevideo Wanderers, do Uruguai, e dois empates contra o Fluminense).

No Brasileirão, a vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, colocou o time na terceira colocação com 31 pontos, cinco atrás dos líderes Flamengo e Santos. Na próxima rodada, o time encara o Ceará, neste sábado, às 11 horas, novamente em sua arena.

Na Sul-Americana, o Corinthians joga contra o Independiente del Valle, do Equador, nas semifinais. O primeiro confronto está marcado para o próximo dia 18, uma quarta-feira, em São Paulo. Na outra semifinal, o Atlético-MG encara o Colón, da Argentina.

"É possível brigar pelos dois títulos, sim. Faltam 21 rodadas (para o fim do Brasileirão), isso dá 63 pontos. Hoje estamos a cinco de diferença (dos líderes). Tem muita coisa para acontecer. Estamos na nossa caminhada. Lembro que em 2017 a gente virou o turno com 14 pontos de diferença para o segundo colocado e ali na fase final meio que enroscamos. Ficou aberto. Tem muita coisa para acontecer, a gente está na briga sim", completou Fábio Carille.