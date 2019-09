Conselho do PPI recomenda inclusão da Ceagesp no Programa de Desestatização

02/09/2019 | 08:12



O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) resolveu recomendar e submeter à deliberação do presidente da República a inclusão da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) no Programa Nacional de Desestatização (PND). A decisão consta de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 2.

Outras duas resoluções do programa também foram publicadas nesta segunda-feira: uma opinando pela qualificação da política de fomento ao setor de saneamento básico "para fins de estudos para a universalização" e outra pela qualificação de projetos para ampliação da capacidade de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos mediante parcerias com a iniciativa privada.

O PPI também recomenda a constituição de comitê interministerial - composto por Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Desenvolvimento Regional - para cuidar do assunto.