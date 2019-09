China atribui "grande importância" a setores de infraestrutura e alta tecnologia

02/09/2019 | 04:42



O Conselho Estatal da China, que corresponde ao gabinete do país, afirmou em comunicado publicado no domingo (01) que atribui "grande importância" ao desenvolvimento de setores como os de infraestrutura e de alta tecnologia, assim como à transformação de indústrias tradicionais.

Após a sétima reunião do chamado Comitê de Desenvolvimento e Estabilidade Financeira, realizada no sábado (31), o gabinete chinês apontou que a atual situação da China é "estável, de forma geral", que o sistema financeiro funciona "suavemente" e com solidez e que todos os tipos de riscos são "controláveis".

No comunicado, o gabinete diz que a China precisa ampliar o ajuste contracíclico das políticas macroeconômicas e promover a transmissão da política monetária "de maneira vigorosa".

No encontro, ficou decidido que Pequim continuará implementando uma política monetária sadia e manterá liquidez razoável. O gabinete também se comprometeu a adotar uma política fiscal proativa que melhore a integração de iniciativas fiscais, monetárias e financeiras.