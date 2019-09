Janeth entra em campanha para ajudar garoto são-bernardense

Anderson Fattori



02/09/2019 | 07:00



Colocar uma mochila nas costas e ir andando até a escola. A cena, comum para a maioria das crianças, é inimaginável para o são-bernardense Davi Estraioto, 4 anos – completa 5 no dia 30 de outubro. Pelo menos por enquanto. Após sofrer paralisia cerebral no nascimento e ter os movimentos limitados, sua família e ele lutam diariamente pela evolução, um passo de cada vez, literalmente. Recentemente, ganharam reforço de peso nesta batalha: o apoio da andreense Janeth Arcain, que na sexta-feira, na China, foi oficialmente incluída no Hall da Fama do basquete feminino, esporte no qual foi campeã mundial em 1994 e medalhista de prata na Olimpíada de Atlanta-1996 e bronze, em Sydney-2000, com a Seleção Brasileira.

Comovida com a história do garoto, Janeth recebeu Davi e familiares em seu instituto, em Santo André, antes de viajar para a China para ser eternizada entre os maiores atletas de basquete de todos os tempos. A jogadora, que tem no currículo o tetracampeonato consecutivo da WNBA (de 1997 a 2000), doou uma camisa oficial da Seleção Brasileira, usada pelo armador Leandrinho, para campanha virtual ‘Passos para Davi’ (www.vakinha.com.br/vaquinha/587757), que tem como principal objetivo juntar R$ 260 mil, dinheiro necessário para o pequeno fazer cirurgia nos Estados Unidos chamada rizotomia dorsal seletiva, que auxilia na redução da espasticidade e certamente facilitariam os deslocamentos do garoto.

Até agora, a campanha já conseguiu arrecadar R$ 27.790, ou seja, pouco mais de 10% do total. A família tem pressa porque, segundo os médicos norte-americanos, o ideal é fazer todas as cirurgias antes dos 6 anos.

Além da camisa da Seleção Brasileira, Janeth também divulgou a campanha nas redes sociais e mostrou engajamento para conseguir ajudar o garoto. “O Davi precisa de cirurgia para que possa andar e estou pedindo o apoio de todos vocês para ajudar, para contribuir para que ele seja um ser humano que possa, um dia, virar para trás e ver as pessoas que o ajudou”, comentou Janeth, que levou o garoto para conhecer o seu memorial e também lhe presenteou com uma camiseta do seu instituto, que inicia crianças no basquete e já revelou alguns talentos, como a ala Damires Dantas, que atua na WNBA.

Para ajudar na campanha, a família promove diversos eventos beneficentes, que são divulgados por meio das redes sociais com o nome da campanha ‘Passos para Davi’. Em setembro serão dois: um bazar no dia 21, na Rua Dr. Baeta Neves, 374, em São Bernardo e uma Paella Mineira, dia 29, no clube Aramaçan, em Santo André. A entrada no primeiro é livre, já no segundo o custo é R$ 50 com direito a caipirinha – sendo que crianças até 5 anos não pagam e de 6 a 8, pagam metade do valor.