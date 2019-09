Neycar repete Chiquinho do Zaíra ao descolar dos Damo

Junior Carvalho

do Diário do Grande ABC



02/09/2019 | 07:00



Provável candidato da prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), na disputa pelo Paço em 2020, o presidente da Câmara mauaense, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), indica que seguirá os mesmos passos do colega Chiquinho do Zaíra (Avante) ao tentar desviar de desgastes dos governos dos Damo.

Neycar nega, mas trabalha internamente para disputar a sucessão de Alaíde com apoio da máquina, só que sem necessariamente colar sua imagem à da prefeita, que enfrenta críticas pela pouca experiência à frente do cargo – herdou a cadeira com o impeachment de Atila Jacomussi (PSB) – e que adota medidas antipopulares devido à grave crise financeira que passa o município. Recentemente, a equipe de reportagem do Diário flagrou Alaíde precisando de ‘cola’ para cantar o hino da própria cidade que governa.

Nas eleições de 2008, o prefeito era Leonel Damo, marido de Alaíde. Ele havia assumido o Paço mauaense no fim de 2005 após imbróglio jurídico envolvendo a disputa eleitoral do ano anterior. Então secretário de Governo de Leonel, Chiquinho, à época no PSB, foi escolhido para ser o prefeiturável governista. Naquela ocasião, Leonel também amargava altos índices de rejeição.

Pesquisa Diário/Ibope divulgada dias antes do segundo turno revelava que 57% da população consideravam o governo Leonel como ruim ou péssimo. Chiquinho, então, evitou tê-lo como seu cabo eleitoral. “O prefeito está fazendo a parte dele, que é administrar a cidade. Ele (Leonel) sabe que nós temos uma campanha independente (do governo)”, declarou Chiquinho ao Diário, durante a campanha de 11 anos atrás. Apesar do esforço, não foi possível evitar o revés: Oswaldo Dias (PT) foi eleito com 55,6%, contra 44,2% de Chiquinho.

Neycar foi o principal fiador do processo de impeachment de Atila, que garantiu mandato definitivo a Alaíde. A influência do parlamentar nas decisões do governo foi explicitada nos últimos meses, quando a emedebista exonerou aliados por pressão do presidente da Câmara.