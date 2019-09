01/09/2019 | 19:22



O presidente Jair Bolsonaro deixou casa do apresentador de televisão Silvio Santos, no Morumbi, zona sul de São Paulo. O presidente chegou à casa de Silvio por volta das 14h20 e, no local, assistiu ao jogo entre Flamengo e Palmeiras, que terminou com vitória do time carioca por 3 a 0. Palmeirense, ele deixou a residência assim que a partida foi encerrada. O filho mais novo de Bolsonaro, Jair Renan, estava com ele.

O presidente se dirige agora ao Aeroporto de Congonhas, onde embarca às 19h de volta para Brasília. Antes de ir à casa do apresentador, ele participou de culto da Igreja Universal do Reino de Deus, no Templo de Salomão, no Brás, região central de São Paulo.