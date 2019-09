O menino troca as luvas pelo terno e gravata

Ademir Medici



Roberto Gabriel Ceola nasceu em São Bernardo em 4 de abril de 1947. Trabalhou no Mercado Municipal até os 14 anos. Foi bancário do Bandeirantes até os 18. E foi ajudar o pai, Romildo, em serviços no Cemitério Museu de Vila Euclides.

Em 27 de agosto de 1982 abre a Rorama, em sociedade com Raimundo Savordelli e Mario de Oliveira Costa. Vejam as iniciais: ‘RO’, de Roberto; ‘RA’, de Raimundo; ‘MA’, de Mário. Rorama, uma agência de carros e serviços, hoje centro automativo que lida com pneus e escapamentos em plena Avenida Faria Lima.

A sociedade se desfez rapidamente. O nome Rorama foi mantido. E há muitos anos tem à frente Roberto Ceola e a filha Renata.

Nesta última semana Roberto Ceola dividiu conosco um pouco das histórias da cidade de São Bernardo. E deu várias dicas. Os colegas do Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz, turma de 1960, ainda renderão boas histórias. Estão em pauta.



Diário há 30 anos

Sábado, 2 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7160



Manchete – Juiz diz que reajuste das mensalidades escolares de escolas particulares só vai subir 144%

Eleições 89 – Mario Covas inaugura comitê pelo voto útil em São Paulo.

Indústria – São Bernardo abre a 30ª Feira de Móveis no Pavilhão Vera Cruz.

Saúde – Duas equipes médicas do Hospital São Caetano realizam o primeiro transplante de rim no Grande ABC.



Data

Em 2 de setembro de 1987 o Diário do Grande ABC lançava a coluna Memória, hoje a página Memória de todos os dias. Trinta e dois anos de publicação ininterrupta. Uau...



Em 2 de setembro de...

1904 – Jacob João Lorenzini nasce em São Caetano. Por três mandatos dirigiu o São Caetano Esporte Clube, inclusive entre 1928 e 1929, quando o clube sagrou-se campeão do Interior, um de seus principais feitos. Foi vice-prefeito da cidade.

1914 – A Primeira Guerra Mundial. Manchete do Estadão: os alemães continuam a lançar bombas sobre Paris; iminente a guerra entre Turquia e Inglaterra.

1939 – A Segunda Guerra Mundial. Manchete do Estadão: os poloneses empenham-se ardorosamente na defesa de sua pátria contra a agressão desfechada pelas forças da Alemanha.

1969 – Prefeito Newton Brandão inaugura o Grupo Escolar Professor Oscavo de Paula e Silva, na Vila São Pedro (Bangu), em Santo André.



Hoje

- Dia do Repórter-Fotográfico

- Dia do Florista

Santos do Dia

- Dorotéia. Nasceu em Cesareia da Capadócia e viveu durante o século III.

- Bv. Apolinário Morel

- Bv. Severino Girauld

INGRID. Bem-aventurada: viveu no século XIII

Municípios Brasileiros

- Em São Paulo, Presidente Venceslau. Criado em 2 de setembro de 1926, quando se separa de Presidente Prudente.

- Em Santa Catarina, Blumenau

- No Mato Grosso do Sul, Ladário

- Em Goiás, Leopoldo de Bulhões e Mara Rosa

Fonte: IBGE