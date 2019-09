Cantora Ellie Goulding se casa com vendedor de arte em cerimônia luxuosa

01/09/2019 | 17:18



A cantora e compositora britânica Ellie Goulding se casou no sábado, 31, com o vendedor de arte Caspar Jopling em uma cerimônia luxuosa em Yorkshire, na catedral gótica de York Minster.

Usando um vestido da Chloé, Goulding, de 32 anos, chegou em uma Kombi azul, adornada com flores. O vestido era de mangas longas, com gola alta e decorado com detalhes florais.

Goulding e Jopling, 27 anos, que têm laços familiares na região, estavam noivos desde o ano passado.

Fãs e curiosos se alinhavam em uma fila na rua que levava à catedral quando os convidados chegaram. Entre as celebridades presentes estavam Katy Perry, Orlando Bloom e Sienna Miller, assim como Sarah Ferguson e suas duas filhas, princesas Eugenie e Beatrice.