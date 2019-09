Jonas Brothers visitam fã com câncer que não pode ir ao show

01/09/2019 | 16:56



O centro médico Milton S. Hershey, que fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicou neste sábado, 31, um vídeo que recebeu muito mais comentários e compartilhamentos do que o normal. E não é para menos. As imagens mostram a paciente Lily Jordan recebendo em seu quarto os integrantes da banda Jonas Brothers.

A adolescente não pode ir ao show do grupo no sábado, 31, em Hershey, pois precisava fazer uma sessão de quimioterapia, então Kevin, Nick e Joe foram conhecê-la antes da apresentação na cidade. A atriz Priyanka Chopra, casada com Nick, também participou da visita.

"Obrigado por nos convidar para te ver", disse Kevin assim que chegou. Nick perguntou a canção preferida de Lily para que eles pudessem dedicá-la para a jovem durante a apresentação. Atrás da cama da jovem, havia uma bandeira da família da personagem Sansa Stark.

Em seu Instagram, Lily comemorou: "Uau! O poder das mídias sociais, pessoal. Vocês fizeram isso. Vocês transformaram minha sessão de quimioterapia em algo incrivelmente especial e inesquecível. Obrigado, obrigado, obrigado, Jonas Brothers por tirar um tempo do seu dia para vir me fazer uma visita. Literalmente, fez minha vida".

Anteriormente, a adolescente havia contado na rede social que deveria ir à apresentação dos músicos, mas faria uma sessão de quimioterapia.

A banda Jonas Brothers está em turnê do álbum Happiness Begins, lançado em junho, pós um hiato de dez anos.