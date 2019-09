Feto é encontrado no PA da Vila Luzita

Do Dgabc.com.br



01/09/2019 | 16:12



Um feto foi encontrado por volta das 17h30 de ontem no banheiro feminino do PA (Pronto Atendimento) da Vila Luzita, em Santo André.

De acordo com nota oficial da Prefeitura, uma funcionária da limpeza foi quem achou o corpo.

A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência. O caso está sendo investigado pelo 6º DP (Vila Mazzei), onde foi registrado. A polícia informou que estão tentando localizar a mãe para esclarecer as circunstâncias.

Outro caso - Em junho, policiais da 2º Policiais da 2ª Cia do 6º Batalhão da PM (Polícia Militar) encontraram frascos de vidro com fetos e um cérebro humano, em São Bernardo. A descoberta foi feita durante patrulhamento para coibir o uso de entorpecentes nas imediações do campus da UFABC (Universidade Federal do ABC) e do Ginásio Poliesportivo, no Parque Anchieta.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na época, foram identificados oito fetos humanos, um cérebro humano, além de dois fígados de boi, um rim de boi e um coração de animal não identificado. Também foram achados armazenados em líquido de conservação duas cobras, um rato, um feto de cachorro e lagartixas.