Agatha Moreira revela que fãs abordam Rodrigo Simas para xingar Josiane, de A Dona do Pedaço

01/09/2019 | 15:11



Agatha Moreira está fazendo bonito ao interpretar a vilã Josiane em A Dona do Pedaço - pelo menos de acordo com a reação do público! E entrevista para o jornal Extra, a atriz contou como tem sido a recepção do telespectadores, e disse que até mesmo seu namorado, o ator Rodrigo Simas, brinca com a maldade da personagem:

- Ele fez um vídeo nos stories dizendo: Josiane está na minha cama.

Ela também contou que Rodrigo ouve diversos comentários a respeito de Josiane quando encontra com fãs.

- Falam muito para ele ter cuidado comigo. Na verdade, as pessoas o abordam mais para xingar Josiane.

Apesar dos xingamentos à Josiane, Agatha garantiu que só tem recebido amor dos telespectadores, que não a confundem com a vilã da trama.

- O que me preocupa é o que falam pelas minhas costas, porque na minha frente as pessoas são muito brincalhonas. Estou te odiando, mas você está fazendo um ótimo papel, é o que mais escuto. Todo mundo leva muito na brincadeira. Não tem mais aquela coisa da pessoa confundir muito. Elas dizem: Nunca imaginei que você fosse tão simpática.

A atriz contou, também, que as cenas em que briga com a mãe, Maria da Paz, em cena, são as mais difíceis de serem feitas.

- Chegava em casa sempre muito exausta. Desde criança, a gente aprende a respeitar os pais. Mexer nesse lugar é doído. É puxado ver uma filha causar uma dor tão grande numa mãe dessa forma, uma mulher que não fez nada para que a menina fosse assim, pelo contrário. Maria da Paz pode ter mimado, fechado os olhos, mas nada é motivo para Josiane ser tão cruel. Ela sente prazer em ver o sofrimento da mãe.

E você, está curtido o trabalho de Agatha em A Dona do Pedaço?