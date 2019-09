Justin Bieber descobre parentesco com Avril Lavigne e fica surpreso

01/09/2019 | 15:11



Justin Bieber compartilhou com seus fãs e seguidores do Instagram no último sábado, dia 31, uma busca que ele estava fazendo em sua árvore genealógica e o cantor descobriu que existem outros famosos na sua família, e simplesmente enlouqueceu com a notícia.

Isso mesmo, o sangue artístico não parou apenas nele, mas não vai achando que essa semelhança no parentesco é algo bem próximo da família dele! Bieber encontrou dois primos (bem distantes) que são celebridades: o ator Ryan Gosling que é seu primo de 11º grau e a cantora Avril Lavigne, sua prima de 12º grau.

Eu também acabei de descobrir que sou parente do Ryan Gosling e da Avril Lavigne, esse é o melhor dia da minha vida.

Aparentemente para os fãs, isso não era nenhuma novidade e eles chegaram até a comentar na publicação que o astro fez destacando o fato deles já terem avisado Bieber anteriormente.

Justin, nós sabemos disso desde 2011, comentou um seguidor.

Aquele momento estranho em que eu soube disso antes mesmo de você, evidenciou outro.

Não acreditou nos fãs e ficou sabendo por último, né!? Lembrando que os três artistas nasceram no Canadá, na província de Ontário.