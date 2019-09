Jennifer Lopez e seu noivo estão sendo acusados de atropelarem um homem

01/09/2019 | 14:11



Jennifer Lopez e seu atual noivo, Alex Rodriguez, parece que se envolveram em uma grande confusão e estão sendo acusados judicialmente de ter atropelado um rapaz em outubro do ano passado em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com informações publicadas neste domingo, dia 1º, pelo site TMZ que tiveram acesso em alguns documentos, Liyanage Perera alega que estava procurando um restaurante próximo da Avenida Melrose quando foi atingido por um Cadillac SUV, na qual estava J-Lo e seu novo como passageiros.

No processo, Perera ainda contou que teria ficado gravemente ferido e que neste mesmo documento ele pede ajuda para Jennifer Lopez e o ex-jogador de beisebol pagarem as despesas médicas com as quais ele precisou arcar financeiramente. Além disso, ele contou para a publicação que a o casal e a sua equipe não pararam para antedê-lo após o atropelamento.

