Pai de Meghan Markle chama duquesa e príncipe Harry de hipócritas e diz querer conhecer Archie: - Estou desapontado

01/09/2019 | 14:11



Thomas Markle, pai de Meghan Markle, abriu o coração e falou novamente sobre sua relação conturbada com a filha. Durante o programa The Mail on Sunday, neste domingo, dia 1º, ele desabafou sobre a vontade de conhecer o neto, Archie Harrison, fruto do casamento de Meghan com príncipe Harry.

- Eu gostaria que eles me mandassem uma foto de Archie para que eu pudesse colocar na minha parede ao lado da de Meghan. Não é algo que todo avô iria querer? Eu gostaria muito de saber se ele tem o famoso nariz dos Markle.

Ele continuou, falando que esperava que o nascimento de Archie tivesse amolecido o coração da filha.

- Nunca houve nenhum problema entre Meghan e eu até recentemente. Eu fiquei quieto porque Meghan estava grávida de Archie mas estou falando agora porque eles e a equipe deles continuam me excluindo da vida dela. É claro que estou desapontado por não ver Archie. Eu torci para que se tornar mãe iria suavizar Meghan e ela iria me procurar.

Apesar da vontade de se reencontrar com a filha, Thomas também alfinetou a duquesa e o duque de Sussex, ao criticar a forma como eles o tratam - Thomas não foi convidado para nenhum dos eventos da família real, como o casamento de Meghan e Harry e o batizado de Archie.

- Todos falam sobre como eles são incríveis, mas eles não são desse jeito com sua própria família. Isso é hipócrita. Você não pode se pintar como uma pessoa caridosa e que junta as pessoas e então ignorar seu próprio pai e toda a sua família. O tratamento deles comigo me deixou triste.

Viagem em família

Príncipe Harry usou o Instagram que divide com Meghan para falar sobre sua ansiedade em relação à primeira viagem que eles farão em família, para a África do Sul. Ele escreveu, no post:

Em algumas semanas a nossa família fará a nossa primeira viagem oficial para a África, uma região do mundo que tem sido um segundo lar para mim pelas últimas duas décadas. Nossa equipe está nos ajudando a criar um programa significativo que estamos ansiosos para dividir com vocês. Em uma nota mais pessoal, eu mal posso esperar para introduzir minha esposa e meu filho à África do Sul! Nós veremos em breve.

Que amor!