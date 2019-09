José Loreto nega ter sido grosseiro e recusado tirar foto com fã: Sou educado!

01/09/2019 | 14:11



Que José Loreto não anda vivendo uma boa fase, isso não é uma grande novidade. Na tarde do último sábado, dia 31, o ator que estava em uma praia de Fortaleza foi visto por algumas fãs, e assim como qualquer pessoa que vê seu ídolo em carne e osso na sua frente, elas pediram para tirar uma foto ao lado do artista.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o que elas não esperavam era que Loreto iria dar uma resposta pra lá de atravessada, mas ele comentou no mesmo dia em uma transmissão feita através da sua conta no Instagram que não faria nada disso.

Nunca vou destratar uma pessoa que chega com carinho. Tenho 35 anos de idade e sei meu lugar no mundo. Trato as pessoas com a maior dignidade!

E claro que isso repercutiu de uma forma negativa para a vida do ator e alguns seguidores começaram a comentar nas publicações dele no Instagram sobre o ocorrido.

Acabei de te ver aqui no cine Ceará, só não tive coragem de pedir uma foto, disse uma seguidora.

Pede não! Ele não gosta.

Parece que não caiu bem mais para José Loreto!